Брейтвейт офіційно знайшов новий клуб – нападник ще вчора був гравцем Барселони
06:00 - Читать на русском
Колишній форвард Барселони Мартін Брейтвейт перебрався до принципових суперників "блаугранас".
Еспаньйол досить оригінально презентував Мартіна Брейтвейта у статусі новачка команди – данець прибув на стадіон у костюмі папужки.
Барселона відпустила захисника в Мілан
Форвард приєднався до принципового суперника Барселони фактично одразу після розриву контракту з "блаугранас". Контракт з Еспаньйолом розрахований на 3 роки.
Додамо, що Мартін виступав за Барселону з 2020 року, встиг зіграти 58 матчів і відзначитись 10 голами та 5 асистами.
Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик міг розбагатіти в топ-чемпіонаті, "подарунок" для зірки Динамо на 20-річчя
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter