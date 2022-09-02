Еспаньйол досить оригінально презентував Мартіна Брейтвейта у статусі новачка команди – данець прибув на стадіон у костюмі папужки.

Барселона відпустила захисника в Мілан

Форвард приєднався до принципового суперника Барселони фактично одразу після розриву контракту з "блаугранас". Контракт з Еспаньйолом розрахований на 3 роки.

Додамо, що Мартін виступав за Барселону з 2020 року, встиг зіграти 58 матчів і відзначитись 10 голами та 5 асистами.

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