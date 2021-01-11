"Немає шансів на те, що я покину Барсу у зимове трансферне вікно. Цього не станеться і після закінчення сезону. У наступному сезоні я продовжу тут досягати своїх цілей.

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У нинішньому сезоні у нас є шанс виграти безліч титулів, і це моя мета. Я не думаю ні про що, крім цих трофеїв. Ось чому я прокидаюсь щоранку і так старанно працюю.

Мені подобається, що клуб шукає інших гравців в атакувальну ланку. Так і повинно бути в клубі, який прагне бути найкращим у світі. Повинна бути конкуренція всередині клубу. Не можна довіряти все невеликій групі гравців. Тільки так можна отримати максимальну віддачу від гравців і команди в кожній грі. Мене це не лякає, а мотивує", – цитує Брейтвейта Mundo Deportivo.

У нинішньому сезоні Ла Ліги 29-річний данець зіграв у 15-ти матчах, в яких відзначився двома голами.

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