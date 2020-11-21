У рамках 11-го туру чемпіонату Франції Брест на власному полі не залишив шансів Сент-Етьєну. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 11-й тур

Брест – Сент-Етьєн – 4:1

Голи: Онора, 7, Дюверн, 23, Кардона, 33, Муньє, 38 – Камара, 31

Монако – ПСЖ – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Господарі повели в рахунку вже на 7-й хвилині. Франк Онора отримав м'яч після навісу на підступах до штрафного й наважився пробити – удар за розкішною дугою опинився у верхньому куті воріт "зелених". Другий гол стався завдяки стандарту: Февр подав кутовий з лівого флангу, а Жан-Кевін Дюверн головою відправив м'яч під перекладину – 2:0.

Після півгодини гри команди обмінялися голами. Спочатку Маді Камара замкнув навіс зі штрафного Сент-Етьєна після грубої помилки голкіпера, а за дві хвилини Ірвін Кардона в один дотик завершив швидку флангову атаку "піратів". А перед перервою Брест шокував гостей ще раз. Це Стів Меньє замкнув головою верхову передачу Перро.

Після такого бурхливого першого тайму Брест і Сент-Етьєн не спромоглися забити бодай раз у другій половині. "Зелені" контролювали територію, завдали 10 ударів у бік воріт, але втекти від розгрому не зуміли. Перемога підняла "піратів" на 12-те місце (15 очок), Сент-Етьєн – лише 15-й (10 пунктів).

Дубль Мбаппе не врятував ПСЖ від скандальної поразки проти Монако, Ренн продовжує падіння