Брест – ПСЖ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ зумів обіграти Брест в 13 турі французької Ліги 1. Дивіться відеоогляд матчу Брест – ПСЖ.

Чемпіонат Франції, 13-й тур

Брест – ПСЖ – 1:2

Голи: Грансір, 72 – Ді Марія, 39, Ікарді, 85.

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Підопічні Томаса Тухеля з перших секунд захопили контроль над грою, але відкрили рахунок лише наприкінці першого тайму – на 39-й хвилині відзначився Ді Марія. У другій половині гри господарі перетерпіли атакувальні пориви зіркових суперників, і на 72-й хвилині Грансір змусив капітулювати дебютанта ПСЖ Серхіо Ріко. Перемогу Парижу приніс точний удар Мауро Ікарді, який на 80-й хвилині замінив Едінсона Кавані.

Після 13 турів ПСЖ має у своєму активі 30 очок. Команда Томаса Тухеля впевнено лідирує в турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи сенсаційний Анже на 9 очок.

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