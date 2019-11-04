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Брешія звільнила головного тренера

10:17 420 Читать на русском
Брешія звільнила головного тренера
Еудженіо Коріні / Фото з відкритих джерел

Еудженіо Коріні більше не є головним наставником Брешії.

50’ Едді Сальседо Мора
81’ Маттео Пессіна
 
Маріо Балотеллі 85’
50’ Едді Сальседо Мора
81’ Маттео Пессіна
85’ Маріо Балотеллі

Футбольний клуб Брешія на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з уже екс-наставником команди Еудженіо Коріні. Це стало наслідком чергової поразки команди у Серії А – в останньому турі Брешія поступилась Вероні 1:2.

Балотеллі хотів зійти з поля у матчі проти Верони через расистські викрики фанатів

Загалом, з початку сезону "біло-голубі" здобули лише дві перемоги (над Кальярі (1:0) та Удінезе (1:0)), один поєдинок зіграли у нічию та сім разів поступились супернику. Брешія, після 11-ти турів має в активі сім очок і гру в запасі та посідає вісімнадцяту сходинку турнірної таблиці.

49-річний наставник до Брешії тренував Новару, Палермо, К’єво, Фрозіноне та Портосуммагу.

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Брешія Брешія Верона Верона Італія Еудженіо Коріні Еудженіо Коріні Верона - Брешія
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