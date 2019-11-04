Брешія звільнила головного тренера

Еудженіо Коріні більше не є головним наставником Брешії.

Футбольний клуб Брешія на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з уже екс-наставником команди Еудженіо Коріні. Це стало наслідком чергової поразки команди у Серії А – в останньому турі Брешія поступилась Вероні 1:2.

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Загалом, з початку сезону "біло-голубі" здобули лише дві перемоги (над Кальярі (1:0) та Удінезе (1:0)), один поєдинок зіграли у нічию та сім разів поступились супернику. Брешія, після 11-ти турів має в активі сім очок і гру в запасі та посідає вісімнадцяту сходинку турнірної таблиці.

49-річний наставник до Брешії тренував Новару, Палермо, К’єво, Фрозіноне та Портосуммагу.

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