Брешія визначилася з ціною на "нового Пірло" – іменитим претендентам слід готувати гаманці

Брешія відразу дає зрозуміти, що просто так не відпустить свою головну зірку Сандро Тоналі.

Італійський клуб розраховує отримати за хавбека близько 60 млн євро, стверджує Calciomercato.

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Тоналі зацікавив Ювентус, Інтер, Манчестер Сіті та ПСЖ, яким доведеться розщедритись під час переговорів. Президент Брешії Массімо Челліно добре знає про чималий попит на 19-річну зірку, тому не збирається давати ніяких знижок. Контракт "нового Пірло" з поточним клубом розрахований до літа 2021 року.

Тоналі провів 22 матчі у Серії А 2019/20 і встиг відзначитись одним голом та 4 асистами. Юний хавбек має всі шанси поїхати на Євро-2020 у складі збірної Італії.

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