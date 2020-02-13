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Брешія визначилася з ціною на "нового Пірло" – іменитим претендентам слід готувати гаманці

21:11 179 Читать на русском
Брешія визначилася з ціною на "нового Пірло" – іменитим претендентам слід готувати гаманці
Сандро Тоналі / AFP

Брешія відразу дає зрозуміти, що просто так не відпустить свою головну зірку Сандро Тоналі.

Італійський клуб розраховує отримати за хавбека близько 60 млн євро, стверджує Calciomercato.

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Тоналі зацікавив Ювентус, Інтер, Манчестер Сіті та ПСЖ, яким доведеться розщедритись під час переговорів. Президент Брешії Массімо Челліно добре знає про чималий попит на 19-річну зірку, тому не збирається давати ніяких знижок. Контракт "нового Пірло" з поточним клубом розрахований до літа 2021 року.

Тоналі провів 22 матчі у Серії А 2019/20 і встиг відзначитись одним голом та 4 асистами. Юний хавбек має всі шанси поїхати на Євро-2020 у складі збірної Італії.

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