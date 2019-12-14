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Брешія розгромила Лечче Шахова – українця замінили по перерві: 16-й тур Серії А, субота

18:02 35 Читать на русском
Брешія розгромила Лечче Шахова – українця замінили по перерві: 16-й тур Серії А, субота
Брешія – Лечче – 3:0 / Фото з відкритих джерел

У рамках 16-го туру в Серії А у суботу відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 16-й тур

Брешія – Лечче – 3:0

Голи: Чансельор, 32, Торрегросса, 44, Шпалек, 61

Наполі – Парма – матч розпочнеться о 19:30

Дженоа – Сампдорія – матч розпочнеться о 21:45

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Черговий тур італійської першості відкривала команда нашого Євгена Шахова, яка завітала у гості до аутсайдера турнірної таблиці – Брешії. Перший тайм пройшов у безкомпромісній боротьбі: Лечче володів перевагою у володінні м’ячем, в той час як "біло-блакитні" завдали більше ударів по воротах.

Арбітру доводилось "гасити" напругу у матчі за допомогою жовтих карток – ще до перерви гравці обох команд побачили перед собох сім "гірчичників". Зрештою, бажання господарів покращити своє турнірне положення вилилось у два результативні постріли ще у першому таймі: спочатку Джон Карлос Чансельор відкрив рахунок у матчі, а згодом гол у роздягальню забив Ернесто Торрегросса. По перерві нашого Шахова замінили, а господарі зусиллями Ніколаса Шпалека забили втретє.

Ця перемога підняла Брешію на сімнадцяту сходинку і принесла тринадцять очок, Лечче з п’ятнадцятьма пунктами залишився п’ятнадцятим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

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