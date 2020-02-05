Брешія призначила нового головного тренера – це вже третя зміна на посаді за сезон

Новим керманичем італійської Брешії став екс-головний тренер уругвайського Пеньяроля та низки італійських клубів Дієго Лопес.

Керівництво "ластівок" швидко заповнило вакансію. Дієго Лопес – новий головний тренер Брешії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Брешія вдруге в сезоні звільнила Коріні

На цій посаді уругваєць змінив Еудженіо Коріні, звільненого через незадовільнї результати. Саме він розпочав сезон 2019/20 на посаді керманича Брешії, пізніше його змінив Фабіо Гроссо, а потім боси ломбардців вдруге призначили Коріні.

Дієго Лопес розпочав свою тренерську діяльність із посади асистента головного в Кальярі. Потім він самостійно працював із сардинійцями, Болоньєю, Палермо та Пеньяролем. Із уругвайським грандом Лопес здобув чемпіонський титул-2018.