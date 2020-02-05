toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БАРСЕЛОНА ДИНАМО ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Брешія призначила нового головного тренера – це вже третя зміна на посаді за сезон

15:08 109 Читать на русском
Брешія призначила нового головного тренера – це вже третя зміна на посаді за сезон
Дієго Лопес / Sportmediaset

Новим керманичем італійської Брешії став екс-головний тренер уругвайського Пеньяроля та низки італійських клубів Дієго Лопес.

Керівництво "ластівок" швидко заповнило вакансію. Дієго Лопес – новий головний тренер Брешії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Брешія вдруге в сезоні звільнила Коріні

На цій посаді уругваєць змінив Еудженіо Коріні, звільненого через незадовільнї результати. Саме він розпочав сезон 2019/20 на посаді керманича Брешії, пізніше його змінив Фабіо Гроссо, а потім боси ломбардців вдруге призначили Коріні.

Дієго Лопес розпочав свою тренерську діяльність із посади асистента головного в Кальярі. Потім він самостійно працював із сардинійцями, Болоньєю, Палермо та Пеньяролем. Із уругвайським грандом Лопес здобув чемпіонський титул-2018.

blog_ava
Алієв закінчить тренерські курси через 20 років, – колишній легіонер Динамо не впевнений у перспективах товариша
12:40
2590
Теги
Брешія Брешія Італія Дієго Лопес Дієго Лопес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Шахтар
16:00
Сеннерюск
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук