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Брешія не може домовитись з Фенербахче щодо трансферу Зайца, за яким полює Динамо

15:55 226 Читать на русском
Брешія не може домовитись з Фенербахче щодо трансферу Зайца, за яким полює Динамо
Міха Зайц / Фото з відкритих джерел

Турецький Фенербахче продовжує шукати для свого футболіста новий клуб.

Італійська Брешія, яку називали головним фаворитом у боротьбі за словенського півзахисника Міху Зайца, не може домовитись з Фенербахче щодо його трансферу, повідомляє видання haberler.com.

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Ломбардський клуб воліє орендувати гравця, в той час як турки наполягають на повноцінному трансфері. Фенербахче, який виклав за гравця чималу суму, хоче відбити витрачені кошти, тому обирає для себе якнайкращу пропозицію.

Нагадаємо, Зайц перейшов до турецького гранда у січні 2019 року за 6,5 млн євро, однак не зміг закріпитись в основі команди і готовий змінити клубну прописку. Окрім Брешії на 25-річного хавбека претендує також київське Динамо та пітерський Зеніт.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Брешія Брешія Фенербахче Фенербахче Туреччина Міха Зайц Міха Зайц Трансфери Динамо Київ
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