Ефектний гол конкурента Маліновського у відеоогляді матчу Брешія – Аталанта – 0:3

У 14 турі Серії А Брешія вдома поступилася Аталанті. Дивіться відео голів та огляд матчу Брешія – Аталанта на сайті "Футбол 24".

Підопічні Гасперіні з перших хвилин гри закрили господарів на їхній половині поля. Але велика кількість ударів по воротах Йоронена результату у перші 10 хвилин не принесла. Бергамці змогли відкрити рахунок на 26-й хвилині – після чудового навісу Кастаня Пашаліч ударом головою з близької відстані вразив ворота Брешії.

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Тотальне домінування Аталанти продовжилася після перерви. На 58-й хвилині матчу на полі з'явився Руслан Маліновський, який замінив Мурієля. Вже через 3 хвилини після появи українця Пашаліч оформив дубль – хорват ефектно пробив п'ятою після прострілу Ілічіча. Остаточний рахунок у матчі встановив сам словенець – у доданий час він втік від захисників Брешії і легко переграв голкіпера.

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