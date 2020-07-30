Брентфорд здійснив камбек у півфіналі плей–офф проти Суонсі – до путівки в АПЛ залишився один крок

Визначився перший фіналіст плей–офф Чемпіоншипу, який претендуватиме на підвищення у класі.

Чемпіоншип, плей-офф за вихід в АПЛ, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Брентфорд – Суонсі – 3:1 (0:1)

Голи: Воткінс, 11, Маркондес, 15, Мбеумо, 46 – Брюстер, 78

Фулхем упевнено переграв Кардіфф на виїзді в півфіналі плей-офф за вихід в АПЛ

Після поразки у першій зустрічі Брентфорду потрібно було лише перемагати, і вже першому таймі господарі взялись за реалізацію цілі, відвантаживши супернику два м'ячі.

Одразу після переви "бджоли" закріпили перевагу ще одним голом. Гості ближче до фінального свистка зуміли відквитати один м'яч, але цього виявилось недостатньо.

За сумою двох матчів Брентфорд переграв Суонсі з рахунком 3:2 і вийшов у фінал плей-офф. За путівк у елітний дивізіон чемпіонату Англії Брентфорд позмагається з переможцем пари Фулхем – Кардіфф (перший матч 2:0).

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