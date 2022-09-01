Клуб АПЛ запропонував "гірникам" рекордні для себе 25,7 млн фунтів, інформує The Athletic.

Шахтар відхилив дві пропозиції за Мудрика і просить 50 млн євро, – журналіст

Сьогодні в Англії закривається трансферне вікно, тому це, вочевидь, остання спроба Брентфорда. "Бджоли" ще взимку розпочали полювання на Мудрика, але завжди отримували відмови від Шахтаря. Джерело очікує, що й цього разу домовитися буде майже нереально – донеччани не хочуть відпускати свою зірочку перед стартом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. У новому сезоні вінгер вже встиг провести 2 матчі та оформити один асист.

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