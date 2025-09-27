Брентфорд – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – відомо, чи гратиме Ярмолюк
Єгор Ярмолюк вийде в стартовому складі Брентфорда на матч 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру АПЛ між Брентфордом та МЮ розпочнеться о 14:30 за київським часом. Телетрансляція поєдинку доступна на Setanta Sports. Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив до стартового складу Брентфорда.
Стартові склади:
Брентфорд: Келлехер, Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Хіккі, Хендерсон, Ярмолюк, Дамсгор, Уаттара, Шаде, Тьяго
Манчестер Юнайтед: Байиндир, Далот, де Лігт, Магуайр, Фернандеш (к), Кунья, Доргу, Мбемо, Шоу, Угарте, Шешко
