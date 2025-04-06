Брентфорд Ярмолюка проти Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
Єгор Ярмолюк вийде в стартовому складі Брентфорда на матч 31-го туру АПЛ проти Челсі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 31-го туру АПЛ 2024/25 між Брентфордом і Челсі розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку доступна на Setanta Sports. Українець Єгор Ярмолюк потрапив до стартового складу господарів.
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Стартові склади:
Брентфорд: Флеккен – Аєр, ван дер Берг, Коллінс, Льюїс-Поттер – Норгар, Ярмолюк, Дамсгор – Шаде, Мбеумо, Вісса
Челсі: Санчес – Джеймс, Тосін, Чалоба, Густо – Кайседо, Дьюсбері-Холл, Фернандес – Мадуеке, Нкунку, Санчо
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