Поки весь світ дивився за дебютом Еріка Тен Хага в АПЛ, вболівальники з Лестера, Брентфорда та кілька українців стежили за матчем на Кінг Пауер Стедіум. Він міг подарувати ще один перформанс українця в 1-му турі чемпіонату Англії – 18-річного Єгора Ярмолюка. Втім, у заявку "бджіл" наш хавбек не потрапив.

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Будемо вірити, що менеджери Брентфорда розцінять відсутність екс-дніпровця як головну причину провалу в перші 50 хвилин. До перерви гості провалились тотально – Лестер завдав в чотири рази більше ударів і володів м'ячем 62% ігрового часу. Щоправда, перший момент у зустрічі провели саме "бджоли". Забивати міг Тоуні, який отримав закидання з глибини й вийшов віч-на-віч з Уордом, однак переграти його не вдалося.

Взагалі, при своєму домінування "лисиці" не намагалися підіймати темп і довгий час не створювали дійсно гострих епізодів. Тим не менш, загальний контроль гри вилився у гол на 33-й хвилині – Кастань замкнув подачу Варді з кутового. 1:0! Ще за шість хвилин забити міг Тілеманс, який наважився на дальній удар і влучив у стійку.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Лестера, а вже на перших секундах другого тайму господарі знову прошили голкіпера. Янссон помилився на власній половині поля, Варді підхопив м'яч і виконав передачу на Дьюсберрі-Холла, а той пострілом з-за меж штрафного поцілив у дальній нижній кут – 2:0. Після цього знову міг забивати Тілеманс, який залишився один у карному майданчику, однак переграти Райю бельгійцю знову не вдалось. Здавалося, що Брентфорд приречений.

Втім, в АПЛ такий рахунок ніколи не був вироком. Тим паче, в матчі проти команди Брендана Роджерса. Після другого гола Лестер не став розвивати успіх, а Брентфорд поступово перехопив ініціативу. На 62-й хвилині такий футбол вилився у гол Тоуні – Айвен відгукнувся на закидання від Генрі, відклеївся від Амарті й розстріляв Уорда. 2:1! Інтрига ожила.

Щоправда, досить швидко її міг поховати Фофана, після єдиноборства якого м'яч влетів у стійку воріт Брентфорда. Гості відповіли подачею Мбеумо на Тоуні – Айвен замкнув головою, але трішечки не влучив у кут. Після цього в грі наступила невеличка пауза, яку несподівано розвіяв другий гол "бджіл" – це Да Сілва підхопив м'яч в центрі, пройшов по флангу й змістився до лінії штрафного, бахнувши у лівий нижній. 2:2!

Цей гол виявився останнім у зустрічі. Лестер і Брентфорд починають з мирової.

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