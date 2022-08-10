22-річний данець пройшов медогляд та підписав із Брентфордом контракт на 5 років, повідомляє пресслужба англійського клубу.

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Сума трансферу Міккеля не розкривається, але, за неофіційною інформацією, вона склала близько 15 мільйонів євро. Попереднім клубом Дамсгора була Сампдорія, якій він присвятив два сезони – загалом 49 матчів, 2 голи та 4 асисти. Значну частину минулої кампанії данець пропустив через травму.

Зауважимо, тривалий час у Брентфорд на позицію лівого вінгера сватали Михайла Мудрика з Шахтаря, але "гірники" ухвалили рішення не продавати таланта цього літа.

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