Брентфорд з перших хвилин захопив ініціативу та міг забивати швидкий гол, але Дамсгорд не влучив у ворота. Господарі відкрили рахунок трішки пізніше після грамотної атаки – завершив її Мбеумо.

Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки

Хлопці Томаса Франка нарощували перевагу і наприкінці першого тайму затиснули суперника у воротарському майданчику. Брентфорд створив пачку моментів після фірмових аутів.

Шаде і Дамсгор не реалізували свої шанси, удар Мі заблокували на лінії воріт, але чергове вкидання з бокової лінії стало результативним. Мі виграв повітря та перевів м'яч на дальню стійку, а Вісса забив.

Вест Хем нічим не міг відповісти. До замін на 60 хвилині у гостей було лише два удари. Бенрама додав гостроти та навіть допоміг Інгзу відзначитися. Однак арбітр скасував гол після VAR – м'яч влучив у руку Мубами.

Брентфорд спокійно переміг, набрав 53 очки та закріпився у верхній половині АПЛ. Відрив від Мудрика та його Челсі складає 10 пунктів. Вест Хем з 37 балами залишився на 15 місці (6 очок переваги над зоною вильоту).