Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад гостей. Матч, як онлайн-трансляція Ноттінгем Форест – Брентфорд на "Футбол 24", почався о 21:30. Плетуть лондонці мережива своїх комбінацій без участі Ярмолюка, який дещо глибше розташовується в опорній зоні. Дамсгор небезпечно подав з правого флангу, Шаде замикав дальню стійку, але його скидання в центр уже ніхто не встигав підхопити. На подачі кутового знову гаряче. Дамсгор знайшов Ньоргора, який головою дав повз ворота.

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Відзначимо, що "лісу" вистачило б і нічиєї, щоб повернутися в топ-5, що дає право зіграти в ЛЧ. Однак клуб, який на вихідних вилетів у півфіналі Кубка Англії та програв 2 з останніх 3 матчів АПЛ, замахувався на більше. Перемога приносила б вихід на третій рядок і кращі перспективи на фінішні 4 тури. Ярмолюк гарно тягне вперед і віддає у темп на Мбемо, якого зупиняють не без фолу наче, але судді мали іншу думку. Відповідно вже господарі вибігли в контратаку. Гіббз-Вайт завершував розмашистий наступ ударом зі штрафного – Коллінз головою блокує потужний удар.

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Пішла вода гаряча. Гіббз-Вайт у жорсткому підкаті заробив жовту картку. Льюїс-Поттер відповів тим же, помстившись Еланзі, який перед тим підступно приземлив його спиною на газон. У Брентфорда свої мрії про потрапляння хоча б до Ліги конференцій, адже за певних обставин навіть 8 місце дасть шанс. Як же Дамсгор розриває своїми подачами. Тепер уже зі штрафного в метрах 40 від воріт. Ван ден Берг з відскоком від газону пробивав, але Селс також проводить шалений сезон і парирує вбивчий удар на 0,34 xG.

Гарна статистика Ярмолюка в перші 20 хвилин. Лише одна втрата, 2 точні дальні паси, виграна єдина дуель внизу. По разочку також виніс м'яч і заробив на собі фол. Ближче до лівого краю розташовується Єгор. Помітне завдання блокувати Елангу від швидких проходів на контратаках. У тих програних матчах дуже не вистачало Оли Айни, без якого виграли тільки 1 матч, а програли 3. Правий захисник збірної Нігерії сміливо підключається вперед і заробляє фоли проти трьох суперників.

Ох як красиво Ярмолюк відтер технічного та різкого Елангу, який вже пройшов його партнера, у своєму штрафному. Фанати зразу ж порівняли цю дію із Зіданом! А могло ж бути дуже гаряче. Потім, щоправда, 21-річний українець віддав невиправдано ризикований пас під пресингом. Брентфорд запустив свічу над володіннями Флеккена, але воротар підчистив. Тепер дозволяє Ярмолюк пройти себе на дриблінгу, Елангу зупиняє його напарник ціною тактичного фолу. Добряче тисне Форест, навіть супервпевнений в собі Мбемо втрачає володіння у своїй третині.

Команда Ешпіріту Санту дуже небезпечна при стандартах. Одні 4 голи Міленковіча чого варті! Однак сьогодні Брентфорд непогано захищається від подач. Ох, завівся Ярмолюк на рівному місці. Сам жорстко відштовхував Єйтса, а той потім високо виставив ногу, через яку перечепився українець. Єгор тут же поліз з'ясовувати стосунки, хоча капітан господарів першим перепросив за таку дію. Всією командою Форест побіг пресувати Єгора, свої вчасно відтягнули. Як не дивно, суддя обмежився усною розмовою. Андерсон проштовхує в центрі повз Ярмолюка, Ньоргор змушений фолити на жовту.

Неймовірний гол у роздягалочку забиває Брентфорд. Коллінз зі своєї половини закинув на удачу, Шаде піймав курйозний відскок і прошив Селса. Відразу ж показали Марінакіса, який також володіє Олімпіакосом, але вже почав позбуватися формальної власності Ноттінгема, аби обидва його клуби змогли зіграти в ЛЧ без порушень УЄФА. Ярмолюк непогано відкрився і викотив під удар Дармсгору – вище, але за створений момент зарахують.

Після перерви спроба навалитися на чужі ворота від господарів не дуже вдала. Крім класного обвідного удару Еланги із сейвом Флеккена, нічого й згадати. Вирішив Нуну другого важкого форварда випустити. Вуду хоч трохи легше стало дихати, і на 64 хвилині Кріс з лінії воротарського змарнував чудову нагоду. Ярмолюк влучає в руку Вільямсу, суддя не відразу свистить фол, а Єгор чомусь знову заводиться. Жовта картка на рівному місці. Жовта й колишньому захиснику Ліверпуля Неко Вільямсу за блок рукою.

Єнсен, чиє місце вигризає потроху Ярмолюк, виходить на 68 хвилині. Однак міняє не Ярмолюка, як могло б видаватися, а автора єдиного гола Шаде. Перехоплення, відбирання, 6 повернень володіння – Ярмолюк добре відпрацьовує свою чорнову роботу. Брентфорд же забиває другий в аналогічному дусі. Тільки цього разу воротар Флеккен віддав гольовий пас через все поле, а Вісса виграв боротьбу в Міленковіча і спокійно обвів Селса.

А це було круто. Ярмолюк спершу на просторі продерся до штрафного, де накрутив трьох опонентів, наче якийсь Лео Мессі, та видав під удар Мбемо – красивий кручений від результативного лідера гостей, але трохи не дотягнули до дебютного асиста українця! Яка ж пошана нашому опорнику ще й за цю неймовірну роботу на команду. Йшла 90+4 хвилина, прохід свіжого Жоти, а Ярмолюк видає черговий ривок і зупиняє португальця!

Brentford’s win at Nottingham Forest leaves the home side sixth in the Premier League and does every other side chasing a Champions League place a massive favour. pic.twitter.com/KQQdQxZXov — FotMob (@FotMob) May 1, 2025

Ноттінгем Форест залишається з 60 балами на 6 місці, втрачаючи прекрасну нагоду вийти не третю сходину, але шанси на Лігу чемпіонів ще досі серйозні. Брентфорд набирає 49 очок, і до восьмого рядка лише 2 пункти відставання. Шанси на єврокубки зберігає команда Ярмолюка, як і Борнмут Забарного, який на 1 бал вище.