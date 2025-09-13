Ярмолюк знову вийшов у старті Брентфорда, зігравши повний матч проти Челсі. Для Єгора він став 62-м у чемпіонаті Англії. Зустріч далася українцю нелегко.

За 90 з гаком хвилин наш збірник виграв лишень 4 єдиноборства з 10-ти, причому одне з них завершилось фолом і жовтою карткою. З іншого боку, Ярмолюк виконав 2 успішних відбирання (з 2-х спроб), 2 виноси й 1 блокування удару. На м'ячі гра теж виявилась неоднозначною – 4 із 6-ти спроб обіграшу 1-в-1 виявились невдалими, однак обидві довгі передачі знайшли адресата, а із 29 пасів точними були 24.

Перший тайм виявився значно легшим як для Брентфорда, так і для Єгора персонально. Господарі майже нічого не дозволили біля власних воріт, а самі забили в контратаці на 35-й хвилині. Шаде прийняв фантастичну передачу Хендерсона, увійшов до штрафного й пробив поміж ніг Адарабіойо. 1:0!

По перерві Челсі перехопив ініціативу, чому сприяв вихід Кукурельї, Джеймса та Джорджа. Моменти почали сипатись практично одразу. На 56-й хвилині вийшов і Палмер – Ярмолюку особливо важко далася робота проти Коула. Саме на ньому українець заробив свою жовту картку, зірвавши контратаку Челсі.

А перед цим Ярмолюк долучився до пропущеного гола на 61-й хвилині. Палмер розташувався за його спиною, а точніше – опинився між опорником і центрбеком у карному майданчику. Відскок після подачі від Кайседо пішов саме на Коула, якого не встигли накрити. 1:1!

Ярмолюк після цього міг взяти участь у гольовій атаці, віддавши класну діагональ у правий фланг, однак подальше скидання за спини захисникам виявилось неточним. Челсі ж не збавляв тиск, забивши другий гол внаслідок прострілу Гарначо на 85-й хвилині. Кайседо підхопив відскок і спокійно зарядив у дев'ятку. 1:2!

Але Брентфорд знайшов сили на камбек. Вже в компенсований час господарі відігрались внаслідок вкидання з ауту й виграної верхової боротьби. У її завершенні Карвалью заніс м'яч у ворота. 2:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

