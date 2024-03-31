Манчестер Юнайтед поїхав у гості до Брентфорда в рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед провалив матч, дозволивши завдати понад 30 ударів по власних воротах. Три з них – в активі Єгора Ярмолюка.

Брентфорд і МЮ видали драму в доданий час – 4 влучання в каркас, Ярмолюк був близький до першого гола в АПЛ

Брентфорд в основний час мав п'ять явних гольових моментів, однак Вісса, Мбеумо та Тоуні раз по раз марнували свої шанси. Чотири рази гостей рятував каркас воріт.

"Дияволи" ледь не вирвали незаслужену перемогу, коли Маунт відкрив рахунок на шостій компенсованій хвилині. На 90+9 справедливість частково відновив Айєр, зафіксувавши нічию.