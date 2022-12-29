Олександр Зінченко перервав серію із п'яти поспіль потраплянь у стартовий склад Ман Сіті. Сьогодні на лівому фланзі оборони зіграє Аймерік Ляпорт, хоча теоретично там може з'явитися і Натан Аке. Де дивитися матч Брентфорд – Манчестер Сіті онлайн? Гру показує у прямому ефірі канал Setanta Sports+. Матч, як і онлайн-трансляція Брентфорд – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 22:15.

Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером

Манчестер Сіті підійшов до звітного матчу, маючи серію із 9 перемог поспіль. Окрім того, напередодні покращив настрій команді Пепа Гвардіоли Ліверпуль. Мерсисайдці несподівано програли Лестеру, з яким "містяни" зіграли 6:3. До того ж у наступному турі Юрген Клопп повезе свою банду на Стемфорд Брідж – там щонайменше один із головних переслідувачів Ман Сіті втратить очки. Відтак мотивація сьогодні обіграти Брентфорд і закріпитися на вершині АПЛ сягала трохи далі очевидного бажання здобути ювілейну десяту перемогу поспіль.