Брентфорд – Ліверпуль – 3:3 – відео голів та огляд матчу
23:00 - Читать на русском
Брентфорд ефектно зупинив Ліверпуль у матчі 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
27’ Ітан Піннок
63’ Віталі Янельт
82’ Йоан Вісса
Діогу Жота 31’
Мохамед Салах 55’
Кертіс Джонс 67’
27’ Ітан Піннок
31’ Діогу Жота
55’ Мохамед Салах
63’ Віталі Янельт
67’ Кертіс Джонс
82’ Йоан Вісса
Рахунок відкрив саме новачок АПЛ. Піннок замкнув дальню штангу після прострілу з флангу і ледь помітного дотику п'ятою від Айвена Тоні. Ліверпуль відігрався до перерви зусиллями Жоти.
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У другій половині "червоні" двічі виходили вперед. VAR допоміг зарахувати гол Салаха, а молодий Кертіс Джонс забив з рикошетом. Втім, Брентфорд знаходив сили на відповідь і таки вирвав престижне очко – 3:3.
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