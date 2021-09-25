Брентфорд ефектно зупинив Ліверпуль у матчі 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Рахунок відкрив саме новачок АПЛ. Піннок замкнув дальню штангу після прострілу з флангу і ледь помітного дотику п'ятою від Айвена Тоні. Ліверпуль відігрався до перерви зусиллями Жоти.

Ліверпуль розписав вогняну нічию із Брентфордом та очолив турнірну таблицю АПЛ

У другій половині "червоні" двічі виходили вперед. VAR допоміг зарахувати гол Салаха, а молодий Кертіс Джонс забив з рикошетом. Втім, Брентфорд знаходив сили на відповідь і таки вирвав престижне очко – 3:3.