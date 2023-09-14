Бонуччі влітку скандально розійшовся з Ювентусом і підписав контракт з берлінським Уніоном. Досвідчений центрбек готує позов до суду проти Юве, а тепер розповів всі деталі.

Бонуччі подасть до суду на Ювентус

"Я бачив багато брехні від Ювентуса та тренера. Вони заявляють, що повідомили мені про намір припинити співпрацю ще в жовтні. Потім я наткнувся на інтерв'ю наставника, який казав, що я про все знаю з лютого.

Але в нас не було жодних переговорів. Я почав щось підозрювати, читаючи це в газетах. Наприкінці сезону я був п'ятим-шостим вибором на позицію, залишався в ротації.

13 липня Джунтолі та Манна прийшли до мене додому та поставили перед фактом, що мені немає місця в команді. Це було приниження після 500 матчів, які я зіграв за Ювентус.

За їхніми словами, моя присутність в роздягальні, на тренуваннях і на полі заважала росту команди", – сказав Бонуччі в інтерв'ю Sport Mediaset.

Леонардо виступав у Турині з 2010-го (за винятком короткого вояжу в Мілан) та був капітаном команди. Зі збірною Італії він виграв Євро-2020. Бонуччі – 8-разовий чемпіон Італії та фіналіст ЛЧ.