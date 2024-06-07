Бразильський центрбек Шахтаря Вітао має великі шанси на повернення в Європу, але без дивідендів для "гірників".

Контракт Вітао з Шахтарем ще чинний, а Інтернасьйонал вже зухвало продає захисника в топ-чемпіонати. Бетіс, Вільяреал і Вест Хем зробили пропозиції щодо бразильця, повідомляє Revista Colorada.

Шахтар офіційно вийшов у основну сітку Ліги чемпіонів

Вітао покинув Шахтар після початку повномасштабної війни завдяки дозволу ФІФА, з яким бореться керівництво донецького клубу. Контракт розрахований до 30 червня 2024-го, але Шахтар не отримає жодної копійки.

Інтернасьйонал домовився з Вітао про новий контракт, оформлений спеціально під трансфер в Європу. За угодою, 80% від переходу отримає клуб, а 20% зароблять представники гравця.

На захисника повісили цінник у 12 мільйонів євро. Бетіс запропонував 10 млн (7 відразу + 3 згодом) і вийшов з переговорів, коли почув відмову. У боротьбі залишаються Вільяреал і Вест Хем, які готові заплатити 8 мільйонів.