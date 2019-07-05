Бразильський вінгер Артур прокоментував можливий перехід у Шахтар

Вінгер Палмейраса Артур Вітор зізнався, що не отримував офіційних пропозицій від Шахтаря.

"Я дізнався про зацікавленість Шахтаря з соціальних мереж, нічого офіційного немає. Мої думки зараз пов'язані виключно з грою за Байю. Все інше я залишаю компетентним людям", – цитує Вітора Torcedores.

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До слова, Артур Вітор виступає на позиції лівого вінгера, але може зіграти і під нападником. Наразі гравець перебуває у бразильській Байї, за яку виступає на правах оренди.

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Зауважимо, що у поточному сезоні в активі 21-річного футболіста 10 поєдинків за Байю в усіх турнірах, де вінгер забив 3 голи.