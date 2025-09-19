Форвард Греміо Габріель Мек відмовився від переходу в Шахтар.

За інформацією Bastidores, Шахтар зробив покращену пропозицію за нападника Греміо Габріеля Мека – 13 мільйонів євро фіксованої суми та ще 3 мільйони євро у вигляді бонусів.

Попри вигідні умови, угода не відбудеться. Гравець дав чітко зрозуміти, що хоче залишитися у рідному клубі та дебютувати в основній команді Греміо.

Цікаво, що сам Греміо був готовий продати перспективного таланта, проте рішення футболіста стало визначальним у переговорах. Таким чином, Шахтар змушений відмовитися від ідеї підписання ще одного бразильського вундеркінда.

