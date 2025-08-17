– Я дуже щасливий цією новою подорожжю тут, в Україні. Бог мене дуже благословляє, і я знаю, що фанати Шахтаря чудові. Ми разом на цьому шляху. Я дуже радий підписати контракт з Шахтарем.

Шахтар офіційно закрив трансфер ще одного коштовного новачка з Бразилії

– Як ти дізнався про те, що тобою цікавиться Шахтар і, власне, якою була твоя реакція?

– Я був дуже щасливий, коли побачив новини в інтернеті. Одразу сказав батьку: "Тату, хочу їхати". Бог благословив, відкрив двері, і я тут. Дякую Богу.

– Розкажи про себе як про гравця: на якій позиції ти граєш і які сильні якості у тебе?

– Я граю на позиції правого вінгера, добре атакую простір, добре завершую і люблю вести м’яч.

– Ти знайомий з Невертоном ще з часів академії, коли ви грали разом. Чи спілкувалися ви з ним до переходу в Шахтар?

– Так, я з ним говорив. Дуже хороший, спокійний хлопець. Говорив із Марлоном перед приїздом. Захисник-монстр, має історію в Шахтарі. Всі бразильці тут творять історію. Я приїхав доповнити команду.

– Хто з бразильських гравців, який колись грав у Шахтарі, тобі імпонував?

– З ким багато спілкуюсь – Маркіньос Сіпріано у Сан-Паулу. Є Фред, Дентінью. Вони для мене приклад, і вони бразильці, і вони мій орієнтир.

– Які цілі та мрії у тебе разом із Шахтарем?

– Виграти багато титулів із Шахтарем, бути хорошою людиною, стати кращим. Вболівальники команди, я з вами до кінця. Обіцяю завжди викладатися на повну. Вперед, Шахтар, – сказав Феррейра в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, Лукас Феррейра перейшов до Шахтаря з Сан-Паулу. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 10 мільйонів євро з можливими двома мільйонами бонусів.

