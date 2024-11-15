Бразильський легіонер Вереса зацікавив клуби УПЛ – рівняни мають амбітний план щодо вінгера
15 листопада 08:00 - Читать на русском
Бразильський нападник Вереса Луан Кампос може перейти в інший клуб УПЛ.
Вінгер Луан Кампос, який виступає за Верес на правах оренди, привернув увагу кількох клубів УПЛ, повідомляє телеграм-канал "Футбол з вертольоту".
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За інформацією джерела, цей інтерес дає можливість Вересу реалізувати амбітний план – викупити контракт бразильця у Амеріка Мінейру, щоб потім продати його з вигодою в Україні.
У поточному сезоні Кампос забив чотири голи і віддав один асист у 14 матчах за Верес. Контракт футболіста з рівнянами чинний до 30 червня 2025 року.
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