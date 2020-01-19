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Бразильський легіонер СК Дніпро-1 готовий зіграти за збірну України

13:16 1437 Читать на русском
Бразильський легіонер СК Дніпро-1 готовий зіграти за збірну України
Лукас Тейлор / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Львова Лукас Тейлор, який напередодні став гравцем СК Дніпро-1, не виключає можливості у майбутньому зіграти за "синьо-жовтих".

"Дивився матч збірних України і Португалії (у кваліфікації Євро-2020 – прим.). Португальці тиснули, але українці блискуче скористалися своїми шансами. Якщо не зраджує пам'ять, Україна виграла 2:1.

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Чи хотів би я зіграти за збірну України в майбутньому? Чому ні? Але я поки детально про таке не думав", – сказав Тейлор в інтерв’ю виданню Sportarena.

Зазначимо, Лукас Тейлор є вихованцем Палмейраса. Попереднім клубом гравця був португальський Ешторіл, за який він не зіграв жодного матчу у поточному сезоні. До слова, 24-річний бразилець вже виступав в УПЛ. У сезоні 2018/19 Лукас Тейлор захищав кольори Львова – в його активі 3 голи у 16 матчах.

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Теги
Україна Україна Збірна України Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Лукас Тейлор Лукас Тейлор
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