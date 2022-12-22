Колишній нападник Ліверпуля та Барселони Луїс Суарес перебуває у статусі вільного агента та обирає варіант для продовження ігрової кар'єри. Як повідомляє UOL Esporte, на уругвайського футболіста з офіційною пропозицією вийшов бразильський Греміо.

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Ще під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент клубу Альберто Герра заявив, що прагнутиме підписати Луїса Суареса. Зайнявши свою посаду, Герра прагне втілити обіцянки у реальність.

Щоб платити Суаресу високу зарплату, Герра провів переговори з деякими спонсорами та партнерами.

Раніше повідомлялося, що у підписанні контракту із Суаресом також зацікавлений мексиканський Крус Асуль.

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