Бразильський клуб зробив Луїсу Суаресу офіційну пропозицію
Греміо хоче підписати нападника збірної Уругваю Луїса Суареса.
Колишній нападник Ліверпуля та Барселони Луїс Суарес перебуває у статусі вільного агента та обирає варіант для продовження ігрової кар'єри. Як повідомляє UOL Esporte, на уругвайського футболіста з офіційною пропозицією вийшов бразильський Греміо.
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Ще під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент клубу Альберто Герра заявив, що прагнутиме підписати Луїса Суареса. Зайнявши свою посаду, Герра прагне втілити обіцянки у реальність.
Щоб платити Суаресу високу зарплату, Герра провів переговори з деякими спонсорами та партнерами.
Раніше повідомлялося, що у підписанні контракту із Суаресом також зацікавлений мексиканський Крус Асуль.
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