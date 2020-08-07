Бразильський клуб розірвав контракт з екс-гравцем Динамо

Андре став вільним агентом, адже Греміо розірвав контракт з нападником, повідомляє Globo Esporte.

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За інформацією джерела, це рішення було очікуваним через поведінку гравця. На своєму офіційному сайті бразильський клуб вже подякував гравцю за співпрацю.

Додамо, що за Греміо Андре провів 74 матчі та встиг відзначитись 11 разів. Свого часу він встиг пограти за київське Динамо – це було в сезоні 2012/13.

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