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Бразильський клуб розірвав контракт з екс-гравцем Динамо

7 серпня 23:37 - Читать на русском
Бразильський клуб розірвав контракт з екс-гравцем Динамо
Розчарований Андре / Фото: Eduardo Moura

Бразильський клуб Греміо припинив співпрацю з екс-динамівцем Андре,

Андре став вільним агентом, адже Греміо розірвав контракт з нападником, повідомляє Globo Esporte.

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За інформацією джерела, це рішення було очікуваним через поведінку гравця. На своєму офіційному сайті бразильський клуб вже подякував гравцю за співпрацю.

Додамо, що за Греміо Андре провів 74 матчі та встиг відзначитись 11 разів. Свого часу він встиг пограти за київське Динамо – це було в сезоні 2012/13.

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Теги
Динамо Динамо Рібейро де Соуза Рібейро де Соуза Андре Бразилія Греміо Греміо Світ
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