Виявляється, у Бразилії стежать за українським футболом не лише через своїх земляків.

Аматорський клуб Колатіна з футбольної ліги штату Ешпіріту-Санту оголосив про низку трансферів. Новий сезон стартує вже 29 грудня.

Тайсон повернеться в Металіст – бразилець начебто підтвердив сенсаційний трансфер

Одним із новачків став українець Микита Синіцин. Зазначається, що трансфер здійснили у партнерстві з бізнесменом Даніелем Пурсетом. 23-річний українець раніше виступав за Дніпро з Черкас, а останнім його клубом була Зоря-Академія з Білозір'я.