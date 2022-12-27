Бразильський клуб підписав українця – трансфер здійснили завдяки партнерству з бізнесменом
21:52 - Читать на русском
Виявляється, у Бразилії стежать за українським футболом не лише через своїх земляків.
Аматорський клуб Колатіна з футбольної ліги штату Ешпіріту-Санту оголосив про низку трансферів. Новий сезон стартує вже 29 грудня.
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Одним із новачків став українець Микита Синіцин. Зазначається, що трансфер здійснили у партнерстві з бізнесменом Даніелем Пурсетом. 23-річний українець раніше виступав за Дніпро з Черкас, а останнім його клубом була Зоря-Академія з Білозір'я.
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