Бразильський клуб готовий продовжити оренду легіонера Шахтаря попри травму – хавбек не хоче повертатись до України
Півзахисник Корінтіанса Майкон, права на якого належать Шахтарю, може залишитись у нинішному клубі.
Майкон може залишитися в Корінтіансі ще на один сезон, повідомляє Central do Timаo.
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Орендна угода гравця з клубом завершується в січні 2025 року, однак Корінтіанс планує продовжити співпрацю з футболістом, навіть попри те, що він зараз відновлюється після травми. Відомо, що гравець повністю відновиться від травми лише у лютому 2025 року.
Додамо, що контракт хавбека з Шахтарем чинний до 31 грудня 2025 року. Керівництво донеччан нібито вже наполягало на повноцінному трансфері Майкона у Корінтіанс, але було змушене погоджуватись на чергову оренду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії хавбек не хоче повертатись до України.
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