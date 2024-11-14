Півзахисник Корінтіанса Майкон, права на якого належать Шахтарю, може залишитись у нинішному клубі.

Майкон може залишитися в Корінтіансі ще на один сезон, повідомляє Central do Timаo.

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Орендна угода гравця з клубом завершується в січні 2025 року, однак Корінтіанс планує продовжити співпрацю з футболістом, навіть попри те, що він зараз відновлюється після травми. Відомо, що гравець повністю відновиться від травми лише у лютому 2025 року.

Додамо, що контракт хавбека з Шахтарем чинний до 31 грудня 2025 року. Керівництво донеччан нібито вже наполягало на повноцінному трансфері Майкона у Корінтіанс, але було змушене погоджуватись на чергову оренду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії хавбек не хоче повертатись до України.

Uma das pendências no elenco corinthiano para a temporada de 2025 é a situação do volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com contrato válido apenas até dezembro.



O jogador está em recuperação de uma lesão sofrida em abril deste ano, durante a partida… pic.twitter.com/UqlLrcRZvg — Time do Povo (@povotime1910) November 14, 2024

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