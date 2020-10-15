Воротар Корітіби Вілсон став автором найяскравішого епізоду поєдинку проти Палмейраса.

У рамках 16-го туру бразильської першості Корітіба на виїзді несподівано обіграла Палмейрас (3:1).

Абу Ханна зіпсував свій дебют за збірну Ізраїлю курйозним автоголом – легіонер Зорі повинен "подякувати" голкіперу

На 77-й хвилині зустрічі трапився курйозний момент за участі нападника гостей Луїса Адріано. Колишній форвард Шахтаря вирішив запресингувати голкіпера суперника Вілсон, але воротар не знітився і рабоною виніс м'яч.

Нагадаємо, Луїс покинув Шахтар у 2015-му, після чого встиг пограти за Мілан та Спартак.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було