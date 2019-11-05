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Бразильський голкіпер ледь не переламав ноги супернику та емоційно оскаржував своє вилучення

06:00 58 Читать на русском
Бразильський голкіпер ледь не переламав ноги супернику та емоційно оскаржував своє вилучення
Марсело Ломба / Фото Uol

Брутальний епізод трапився у 30-му турі чемпіонату Бразилії.

Під час поєдинку Греміо –Інтернасьйонал (2:0) арбітр вилучив голкіпера гостей Марсело Ломбу.

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В одному з епізодів 32-річний воротар гостей у стрибку двома ногами влетів у гравця Греміо. На щастя, суперник залишився живий і сильно не постраждав. Арбітр без роздумів показав Марсело червону картку, хоча голкіпер наївно намагався переконати рефері у своїй невинуватості.

Тепер представники бразильського чемпіонату будуть розглядати можливість додаткової дискваліфікації для Ломби за небезпечну гру.

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