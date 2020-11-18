Нищівна поразка Німеччини від Іспанії (0:6) стала дуже приємною новиною у Бразилії.

Тамтешнє видання Esporte Interativo вело онлай-трансляцію поєдинку у своїх соцмережах і зовсім не цуралося зловтішання, радіючи голам іспанської команди.

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Очевидно, у Бразилії досі не забули і не пробачили німцям нищівну поразку своєї команди з рахунком 1:7 у півфіналі домашнього ЧС-2014.

Нагадаємо, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини безвольно поступилася Іспанії, пропустивши у власні ворота шість "сухих" м'ячів. Ця перемога дозволила команді Луїса Енріке виграти свою групу і вийти у плей-офф.

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