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Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара

17 травня 10:45 2761 Читать на русском
Фанати збірної Бразилії проголосували за заявку на Копа Амеріка – шокуюча позиція Неймара
Неймар / Reuters

Прихильники збірної Бразилії не надто люблять лідера ПСЖ Неймара.

Фанати "селесао" зробили свій вибір у голосуванні Globoesporte.

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Улюбленцем публіки виявився півзахисник Барселони Артур. А от Неймар опинився навіть за межами першої десятки. Найдорожчий футболіст світу залишився на одинадцятій позиції у рейтингу вболівальників.

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Нагадаємо, цьогорічна Копа Амеріка розпочнеться 14 червня. Господарем турніру буде саме Бразилія.

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Теги
Світ Копа Амеріка Неймар Неймар Бразилія Бразилія
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