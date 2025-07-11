Шахтар з приголомшливим рахунком 6:0 розбив Ільвес у першому матчі кваліфікації Ліги Європи. Героями зустрічі стала бразильська група легіонерів, які забили всі шість м’ячів – і п’ятеро з них були різними гравцями.

Аліссон прокоментував феєричні 2+3 за Шахтар: "Присвячую родині, матері й Педро Енріке"

У ворота фінського клубу відзначилися Аліссон (двічі), Кауан Еліас, Кевін, Педрінью та Невертон.

Такий результат став унікальним: уперше в єврокубковій історії донецької команди п’ятеро різних бразильців забили у межах одного матчу, повідомляє Sport.ua. До цього найбільше таких випадків – три різні бразильці з голами в одній грі – траплялося шість разів.

До слова, матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня у Тампере.

Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2