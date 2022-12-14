Грубе поводження з тваринами може завдати ще більше проблем бразильському футболу.

Зоозахисники підготували позов за мотивами інциденту на прес-конференції збірної Бразилії під час ЧС-2022, інформує El Grafico.

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Поки вінгер "селесао" Вінісіус Жуніор відповідав на питання журналістів, на стіл видерлася кішка. Прес-аташе команди Вінісіус Родрігес безцеремонно схопив тваринку за шкірку і кинув на підлогу. Такі дії неабияк розгнівали Національний форум захисту тварин. Його представники вимагають оштрафувати бразильську федерацію на мільйон реалів (близько 190 тисяч доларів) і провести спеціальні курси виховання для свого персоналу.

Жорстке вигнання кішки виявилося для збірної Бразилії ще й нефартовим. Неймар і компанія програли серію пенальті хорватам, вилетівши на стадії 1/4 фіналу ЧС.

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