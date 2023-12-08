У четвер, 7 грудня, суд Ріо-де-Жанейро ухвалив рішення відсторонити президента CBF Еднальдо Родрігеса від займаної посади і зобов'язав Бразильську конфедерацію футболу призначити нові вибори глави протягом 30 днів. Про це інформує CNN Brasil.

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Крім цього, суд призначив Хосе Пердіса тимчасовим виконувачем обов'язків президента CBF на цей період. Повідомляється, що Родрігес не змирився з таким станом справ і має намір подати апеляцію до Вищого суду в місті Бразиліа.

Ситуація, що склалася, стала підсумком суперечки, яка почалася 2018 року, коли прокуратура Ріо-де-Жанейро подала позов проти CBF. У позові ставиться під сумнів відповідність статуту організації Закону Пеле, який вимагає балансу сил між федераціями штатів і футбольними клубами. Ситуація ускладнилася, коли Рожеріо Кабокло, тодішній президент CBF, був відсторонений від посади після звинувачень у сексуальних домаганнях. Еднальдо Родрігес, на той час віце-президент, тимчасово обійняв посаду, а після того, як обрання Кабокло було анульовано, зрештою зайняв його крісло.

Згідно з Football España, саме Родрігес був рушійною силою зацікавленості Федерації в призначенні Карло Анчелотті наступним тренером збірної Бразилії.

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