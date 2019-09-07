Неймар голом врятував збірну Бразилії від поразки у матчі з Колумбією – форвард вперше за три місяці з'явився на полі

Збірні Бразилії та Колумбії провели в Маямі (США) товариський матч.

Товариський матч

Бразилія – Колумбія – 2:2

Голи: Каземіро, 19, Неймар, 58 – Мюріель, 25 (п.), 34

У рамках товариського матчу в американському місті Маямі зустрілися національні збірні Бразилії та Колумбії.

На 19-й хвилині Неймар виконав подачу з кутового, яку вдало замкнув Каземіро, пробивши головою у нижній лівий кут воріт.

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Ще до перерви бразильці пропустили двічі: відзначився одноклубник нашого Руслана Маліновського Луїс Мурієль.

У другій половині зустрічі своє вагоме слово сказав Неймар: Дані Алвеш виконав зручну передачу, якою в глибині штрафного майданчика скористався форвард ПСЖ і зробив рахунок нічийним.

Відзначимо, що для Неймара цей матч став першим зі старту нинішнього сезону.

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