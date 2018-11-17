Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай

Ліга націй — 02:22 3306
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Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги націй
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Словаччина – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 00:27 434
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Партнер Маліновського може замінити Ярмоленка – крута результативність і перспективи рекордного трансферуАнглія — 16 лист 617
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Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги наційЛіга націй — 16 лист 15728
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Яремчук пропустить матч проти Словаччини через травмуЛіга націй — 16 лист 954
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