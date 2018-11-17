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Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай

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Бразилія завдяки голу Неймара обіграла Уругвай
Неймар / фото із соцмереж

Збірна Бразилії здобула перемогу в товариському матчі над національною командою Уругваю.

Зустріч відбулася в Лондоні на стадіоні Емірейтс і завершилася з рахунком 1:0 на користь бразильців. Єдиний м'яч забив нападник ПСЖ Неймар, який реалізував пенальті на 76-й хвилині.

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Наступні матчі обидві команди проведуть 20 листопада. Бразильці зіграють з Камеруном, а Уругвай поміряється силами з чинним чемпіоном світу Францією.

Товариські матчі

Уругвай – Бразилія – 1:0

Гол: Неймар, 76

Товариські матчі

Уругвай - Бразилія: П'ятниця 16 листопада 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 1
Бразилія
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Відеоновини Уругвай Уругвай Бразилія Бразилія Товариські матчі Уругвай - Бразилія Неймар Неймар
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