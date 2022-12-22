Збірні завершили виступи у 2022-му. Крапкою став фінал чемпіонату світу між Аргентиною та Францією, у якому сильнішими були перші (3:3, по пенальті 4:2). Проте звитяга не дозволила Мессі і Ко вийти на перше місце у рейтингу ФІФА, яке окупувала Бразилія.

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Якби аргентинці чи французи перемогли в основний час, то обійшли б "селесао", адже отримали б 30 очок. Через звитягу у серії пенальті "альбіселесте" набрали лише 15 пунктів.

Франція стала третьою найсильнішою збірною, а Бельгія опустилась з другого на четверте місце. Хорватія та Марокко – учасники матчу за "бронзу" Мундіалю – теж піднялись на 7 та 11 позиції відповідно. Десятка найкращих збірних світу зараз виглядає так:

Україна ж, маючи в активі 1536,99 бала, хоч і не грала, але зуміла піднятись на одну сходинку і тепер посідає 26 місце. Допомогли у цьому, зокрема, невдачі Уельсу та Сербії на катарському чемпіонаті світу. Серед представників УЄФА наша національна команда 14-а.

Візаві "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2024 не продемонстрували значних успіхів: Англія залишилась п'ятою, Італія стала восьмою (-2 позиції), Північна Македонія – 65-та (0), а Мальта – 167-ма (+1).

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