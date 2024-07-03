Зірка збірної Бразилії заробив одну жовту картку в другому турі Копа Амеріка, тому в третьому проти Колумбії мав бути особливо обережним, щоб не схопити дискваліфікацію.

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Що зробив Вінісіус? Побачив перед собою "гірчичник" вже на 7-й хвилині зустрічі. 23-річний вінгер "селесао" в абсолютно непотрібній ситуації відмахнувся по обличчю Хамеса Родрігеса і не залишив вибору судді Хесусу Валенсуелі.

Таким безглуздим чином збірна Бразилії втратила головну зірку, а в 1/4 фіналу Копи чекає грізний Уругвай. 7 липня Вінісіусу доведеться сидіти в ролі глядача і лише вболівати за партнерів.

Vinicius Jr. picks up his second yellow in the game against Colombia and will miss the quarterfinals.#CopaAmérica2024 #BRACOL pic.twitter.com/PKi4IY5ega — Football_on_X (@Football_on_X) July 3, 2024

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