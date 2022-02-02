Збірна Бразилії спокійно розбила Парагвай (4:0) у відборі на ЧС-2022. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Чемпіонат світу-2022, КОНМЕБОЛ, кваліфікація. 16 тур

Бразилія – Парагвай – 4:0

Голи: Рафінья, 28, Коутінью, 62, Антоні, 86, Родріго, 88

До перерви пентакампеони лише одного разу вразили ворота парагвайців – ще один гол скасували після перегляду відеоповтору. А от у другому таймі "селесао" не залишили супернику жодних шансів. Гості отримали ще три м'ячі – Коутінью з Антоні відзначилися дальніми пострілами, а Родріго завершив класну комбінацію ударом в порожні ворота.

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Бразилія, яка вже вийшла на ЧС-2022, оновила свій же рекорд кваліфікації, який тримався з 1993 року. Підопічні Тіте офіційно оформили найтривалішу в історії Південної Америки безпрограшну серію у відборі на Мундіаль, інформує Mister Chip.

Бразилія не програє вже 32 матчі кваліфікації на чемпіонат світу, а в поточному відборі очолює турнірну таблицю. Аргентина відстає від "селесао" на 4 пункти.

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