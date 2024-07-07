Бразилія програла Уругваю (0:0, 2:4 по пенальті) в 1/4 фіналу турніру. Президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес заявив, що Дорівал Жуніор продовжить роботу до ЧС-2026.

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"Через два місяці почнеться кваліфікація на чемпіонат світу, і план такий: продовжити роботу з Дорівалом. Він прекрасно усвідомлює, що пішло не так. На цьому можна побудувати конкурентоспроможну команду, команду-переможця. У цьому й полягає проєкт. Тому що кожного разу, коли ви вносите зміни, ви починаєте роботу заново, і це завжди складніше", – цитує Родрігеса ESPN.

Нагадаємо, що Дорівал Жуніор очолив збірну Бразилії у січні 2024 року. Він замінив на посаді Фернандо Дініза.

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