Відбулися чергові матчі кваліфікації на ЧС-2022 у Південній Америці. Ще дві збірні здобули путівки у фінальний турнір.

ЧС-2022, кваліфікація. Південна Америка, 17 тур

Уругвай – Перу – 1:0

Гол: де Арраскаета, 42

Бразилія – Чилі – 4:0

Голи: Неймар, 44 (п), Вінісіус, 45+1, Коутінью, 72, Рішарлісон, 90+1

Парагвай – Еквадор – 3:1

Голи: Моралес, 10, Хінкапі, 45+6 (авт), Алмірон, 54 – Кайседо, 85

Колумбія – Болівія – 3:0

Голи: Діас, 39, Борха Мігель, 72, Урібе, 90

У Бразилії вже немає реальних турнірних завдань, але вона не схильна через це допомагати суперникам. Це на собі відчула збірна Чилі, для якої останні матчі мають надзвичайно важливе значення. Однак "селесау" не залишили супернику жодних шансів, забивши чотири "сухих" м'ячі.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Уругвай мінімально здолав Перу, що відкрило шлях на ЧС-2022 відразу двом командам. По-перше, це сам Уругвай. По-друге, Еквадор, який свій матч проти Парагваю несподівано програв, але однаково став недосяжним для Перу.

Скористалася осічкою конкурентів Колумбія, яка на відстань у одне очко наблизилася до п'ятого місця, яке дає змогу зіграти у міжконтинентальному плей-офф. Однак в останньому турі знову доведеться сподіватися на Парагвай, щоб він відібрав очки у Перу.

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