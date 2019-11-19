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Бразилія розгромила Південну Корею у спарингу – Коутінью забив перший за 5 років гол збірної зі штрафного

17:54 420 Читать на русском
Бразилія розгромила Південну Корею у спарингу – Коутінью забив перший за 5 років гол збірної зі штрафного
Радість "селесао" / AFP

Збірна Бразилії здолала команду Південної Кореї у товариському матчі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

 

Контрольний поєдинок

Бразилія – Південна Корея – 3:0

Голи: Пакета, 9, Коутінью, 36, Даніло, 60

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"Селесао" відкрили рахунок уже в дебюті матчу. Ренан Лоді навісив від лівого краю штрафного майданчика, а Лукас Пакета головою вгатив м'яч у сітку. Подвоїли власну перевагу хлопці Тіте ще до перерви. Це Філіппе Коутінью класним ударом над стінкою забив зі штрафного. Цей гол став особливим – востаннє бразильці забивали прямим ударом зі стандарту ще в 2014 році.

Остаточний рахунок Бразилії вдалося встановити на 60-й хвилині. Даніло вчасно підключився до атаки пентакампеонів і ударом з льоту метрів із 20-ти пробив голкіпера корейців. Другий асист до свого активу записав Ренан Лоді. Отже, 3:0 – впевнена перемога бразильців у спарингу в Абу-Дабі.

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