Перемога над збірною Перу (2:0) в 10-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 стала особливою для національної команди Бразилії.

Селесао повторили рекорд Південної Америки за перемогами поспіль у відборах на Мундіаль, повідомляє Opta Sports.

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Бразильці здобули 9 перемог у кваліфікації на ЧС-2022. Команда Тіте повторила власне досягнення. З вересня 2016-го по серпень 2017-го збірна Бразилії теж здобула 9 перемог поспіль. Оновити рекорд бразильці зможуть 7 жовтня, коли на виїзді зіграють проти Венесуели.

До слова, для перемоги над перуанцями збірній Бразилії вистачило голів Евертона Рібейро та Неймара ще в першій половині.

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