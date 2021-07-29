Одвічне протистояння збірних Бразилії і Аргентини вийшло на новий рівень. Селесао не втратили нагоди пожартувати з природного суперника за невдалі виступи на Іграх у Токіо.

Відео зі знущальним прощанням із олімпійською збірною Аргентини хавбек Дуглас Луїс виклав у своєму Instagram.

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Зірка Астон Вілли разом із Рішарлісоном, Куньєю і Рейньєром весело махають руками "альбіселесте", проводжаючи тих додому. Аргентинці напередодні не змогли переграти збірну Іспанії (1:1) та покинули Олімпіаду-2020 після групового етапу. Натомість Бразилія впевнено вийшла в чвертьфінал змагань.

Відповісти пентакампеонам планети взявся Родріго Де Пауль. Хавбек мадридського Атлетіко відреагував на жарти бразильців красномовною світлиною у власному акаунті. Один із героїв переможного для Аргентини Копа Амеріка-2021 виклав фото з фіналу турніру на Маракані, де Рішарлісон опинився на колінах перед Де Паулем, і додав смайлик із порадою закрити рота.

Відзначимо, що найближче очне протистояння Бразилії з "альбіселесте" відбудеться 16 листопада в рамках кваліфікації до ЧС-2022.

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